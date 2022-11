Bà Rịa - Vũng Tàu: Hai anh em ruột thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bàn giao Trịnh Thanh Nhàn (36 tuổi), Trịnh Thanh Sơn (32 tuổi, em Nhàn; ngụ xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cùng 11 nghi can khác cho Công an H.Châu Đức và Công an H.Xuyên Mộc điều tra làm rõ về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT xác định Nhàn và Sơn là 2 nghi phạm cầm đầu trong hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân, các cửa hàng bán ĐTDĐ trên địa bàn H.Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và H.Xuân Lộc (Đồng Nai), sau đó giao tài sản cho đồng bọn đưa đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4 đến tháng 9.2022, trên địa bàn H.Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ xảy ra nhiều vụ nhà dân, cửa hàng bán ĐTDĐ ven quốc lộ, đường liên xã bị trộm đột nhập lấy tài sản với thủ đoạn gây án tương tự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 anh em Trịnh Thanh Sơn và Trịnh Thanh Nhàn thường xuyên thay đổi xe máy phân khối lớn, di chuyển từ hướng Cẩm Mỹ (Đồng Nai) qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều nghi vấn nên theo dõi.

Từ các bằng chứng thu thập được, công an xác định Sơn và Nhàn đã đột nhập vào nhà dân, các cửa hàng bán ĐTDĐ để trộm cắp tài sản, sau đó về giao cho Phạm Duy Linh (39 tuổi, anh rể Sơn), Đoàn Ninh Ni Na (24 tuổi, vợ Sơn) và Trịnh Thanh Tú (34 tuổi, anh Sơn) để bán cho những người khác; trong đó có Phạm Tuấn Dũng (36 tuổi), chủ cửa hàng điện thoại ở TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc).





Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự còn xác định Mai Tâm (40 tuổi, ngụ xã Lang Minh, H.Xuân Lộc) cùng 2 anh em Sơn và Nhàn thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn H.Châu Đức và Xuyên Mộc.

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban đầu Sơn, Nhàn và Tâm đã khai nhận dùng xà beng, đèn khò, kiềm bẻ mối hàng để đột nhập vào nhà dân, các cửa hàng bán ĐTDĐ trộm tài sản. Khi gây án, Sơn, Nhàn và Tâm đều đeo găng tay, mũ trùm đầu để tránh camera quan sát.

Vụ trộm gây thiệt hại tài sản nhiều nhất mà Sơn và Nhàn thực hiện là tại cửa hàng Thế giới di động xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc). Tại đây, Sơn và Nhàn dùng đèn khò phá cửa đột nhập vào bên trong cửa hàng này lấy 44 ĐTDĐ các loại, tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thanh Sơn, Trịnh Thanh Nhàn về tội trộm cắp tài sản; Phạm Duy Linh, Trịnh Thanh Tú, Phạm Tuấn Dũng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Đinh Ni Na (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng Thái Văn Sỹ, Nguyễn Quốc Uy, Huỳnh Thanh Ny cho gia đình bảo lãnh, sẽ củng cố hồ sơ xử lý sau.

Riêng Mai Tâm thì bị Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.