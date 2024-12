Bà Rịa - Vũng Tàu: Khánh thành nhiều trụ sở làm việc của công an

Ngày 23.12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khánh thành trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các phòng nghiệp vụ, Trung tâm hành chính công và trụ sở Công an TP.Bà Rịa.

Lễ khánh thành trụ sở Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) ẢNH: NGUYỄN LONG

Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các phòng nghiệp vụ, Trung tâm hành chính công Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm nhà làm việc (5 tầng), nhà thanh tra (2 tầng), nhà ở doanh trại, nhà ăn (4 tầng) với tổng mức đầu tư 115 tỉ đồng.

Trụ sở Công an TP.Bà Rịa gồm nhà làm việc chính (7 tầng), nhà làm việc và tiếp dân (2 tầng), nhà ở doanh trại (5 tầng) và nhà ăn, bếp, với tổng mức đầu tư hơn 84 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong những năm qua, nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an và địa phương, trụ sở làm việc của công an các cấp, các lực lượng đã được đầu tư xây dựng; nơi sinh hoạt cũng như cơ sở vật chất được trang bị, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư nhiều dự án, mua sắm lớn về trang thiết bị, xây dựng các công trình trụ sở làm việc với tổng kinh phí trong nhiệm kỳ vừa qua ước tính 1.200 tỉ đồng.

"Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng, được xây dựng kiên cố, có công năng, kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu cần thiết về nơi làm việc của lực lượng công an. Qua đó, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.