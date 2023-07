Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố tài xế xe tải vụ tai nạn chết người trên QL51

Ngày 27.7, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn chết người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 47 ngày 26.7, Võ Tiến Đạt (26 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải BS 51D - 641.69 lưu thông trên QL51, hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi đến ngã tư QL51 và đường Trần Hưng Đạo (thuộc tổ 1, khu phố Quảng Phú, P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), Đạt điều khiển xe tải rẽ phải vào Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thì xảy ra va chạm với xe máy BS 72D1 - 025.97 do ông L.Q.V (63 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn chết người C.T.V

Camera an ninh tại ngã tư trên ghi lại, khi xe tải rẽ phải vào khu công nghiệp cũng là lúc ông Việt điều khiển xe máy chạy vượt lên phía trước, liền bị xe tải tông ngã xuống đường. Lúc ông Việt ngã xuống đường thì bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ xác định tài xế xe tải gây tai nạn chết người do chuyển hướng không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi cùng chiều.