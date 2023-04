Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghiêm cấm tác động, can thiệp khi CSGT xử lý vi phạm

Ngày 3.4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức… tác động, can thiệp khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý vi phạm.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn NGUYỄN LONG

Để hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông (TNGT), xử lý triệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để xây dựng thí điểm một huyện điển hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý theo quy định, cần thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định, nhất là đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ.

Đối với các trường hợp là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên tác động, can thiệp đến xử lý vi phạm của lực lượng CSGT, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để có hình thức xử lý. Đối với những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn giao thông được báo chí, dư luận, đường dây nóng… phản ánh, phải khẩn trương kiểm tra xử lý triệt để và thông tin công khai, không để dư luận bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể nghiêm cấm tác động can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT. Đồng thời xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật hạ thi đua hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… nếu vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông và có văn bản báo cáo về UBND tỉnh, Công an tỉnh để theo dõi.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn là người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chạy quá tốc độ cho phép…

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức… tác động can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng CSGT được người dân đồng tình ủng hộ.