Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều địa phương xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 5.10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện một số chùm ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) đã truy vết các trường hợp liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Ba ca nhiễm Covid-19 này có liên quan đến 10 ca nhiễm khác tại KP.Phú Thạnh, P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) được phát hiện ngày 3.10.

Cùng ngày, lực lượng chức năng H.Đất Đỏ tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca nhiễm Covid-19 ở Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3 (trực thuộc công ty Baseafood) tại cảng Lộc An, xã Lộc An.





Theo truy vết, ngày 2.10, một công nhân tại Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu Lộc An 3 có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng H.Đất Đỏ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan, đến 12 giờ ngày 5.10, có thêm 14 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó, có gia đình một nữ công nhân với 7 người (các thành viên không làm chung xí nghiệp) cùng nhiễm Covid-19.

Hiện ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với H.Đất Đỏ, TX.Phú Mỹ tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ những trường hợp liên quan đến các ca dương tính Covid-19 vừa phát hiện.