Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện người phụ nữ tử vong trong vườn tiêu

Ngày 19.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong vườn tiêu.



Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, ông N.V.D (47 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) ra vườn tiêu của gia đình thì phát hiện một người phụ nữ nằm giữa khu vườn. Khi đến nơi, ông D. phát hiện người này đã tử vong.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, chân trái duỗi thẳng, chân phải co lại. Người phụ nữ mặc áo khoác vải, đầu gối trên một cái áo mưa màu đỏ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an H.Châu Đức, Công an TT.Ngãi Giao đến nơi phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà H.T.N.S (54 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh), làm nghề buôn bán hồ tiêu trên địa bàn H.Châu Đức.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa thi thể bà S. đến Trung tâm Y tế H.Châu Đức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Nguyên nhân ban đầu người phụ nữ tử vong trong vườn tiêu được cho là tự tử.