Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách, hợp thửa đất mới nhất

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định (QĐ) 24 thay thế QĐ 44 (năm 2023) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.



Nếu không giáp với đường do Nhà nước quản lý thì không được tách, hợp thửa đất

Thửa đất khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải bảo đảm quyền đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 29 của luật Đất đai năm 2024. Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại QĐ 24.

QĐ 24 nêu rõ, diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất sau khi tách thửa (không bao gồm phần diện tích hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đường giao thông đã có quy hoạch) đối với đất ở, áp dụng tại khu vực thuộc phường, thị trấn và H.Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất từ 60m² trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất từ 80m² trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích và kích thước thửa đất từ 100m² trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý hoặc lối đi được kết nối với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Một khu đất ở H.Côn Đảo

Đối với đất nông nghiệp, đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và H.Côn Đảo là 500m²; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m²…

Việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất đã được quy định tại Điều 66 của luật Đất đai năm 2024 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch xây dựng hiện có đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tách thửa đất theo dự án đầu tư phải phù hợp quy hoạch

Theo QĐ 24, đối với tổ chức, việc thực hiện tách thửa đất theo dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về Kinh doanh bất động sản. Hạ tầng kỹ thuật phải được Sở Xây dựng nghiệm thu, bảo đảm đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Việc hợp thửa đất trong trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại QĐ 24. Việc giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất trong trường hợp này được thực hiện đồng thời và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì diện tích tối thiểu được thực hiện tách thửa theo QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thửa đất đã có QĐ thu hồi đất, thông báo thu hồi đất của cơ quan cấp có thẩm quyền; khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn thì không được tách thửa đất, hợp thửa đất.