Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn sàng cho ngày khởi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phê duyệt dự án chậm 22 ngày

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 53,7 km. Tuyến sẽ kết nối đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, tốc độ cao trên hành lang vận tải TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 25.7.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 90 triển khai Nghị quyết số 59 ngày 16.6.2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, dự án được chia thành 3 dự án thành phần. UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện thẩm quyền người quyết định đầu tư đối với dự án thành phần 1 chiều dài 16km; Bộ Giao thông vận tải thực hiện dự án thành phần 2 chiều dài 18,2km và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện dự án thành phần 3 chiều dài 19,5km trên địa bàn tỉnh này.

Dự án thành phần 3 có chiều dài tuyến 19,5 km đi qua địa phận TX.Phú Mỹ khoảng 15,5 km và TP.Bà Rịa khoảng 4 km. Giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe cao tốc, giai đoạn hoàn thiện mở rộng bảo đảm quy mô 6 làn xe cao tốc.

Đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án và đang thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công trước ngày 30.6.2023.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết hiện nay tỉnh đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cho Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải làm chủ đầu tư dự và thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để thực hiện dự án.

Ngày 18.8.2022, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND tỉnh đã thống nhất tim tuyến, đường gom dân sinh, hầm chui và các nút giao trên tuyến, phê duyệt ranh giải phóng mặt bằng, chấp thuận vị trí đổ thải dự án và thống nhất danh sách mỏ vật liệu dự kiến sử dụng cho dự án.

Ngày 5.12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và ngày 7.12, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến hoàn thành các thủ tục liên quan và phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 12.12.

“Tiến độ phê duyệt dự án đầu tư trễ so với kế hoạch của tỉnh và Nghị quyết của Chính phủ 22 ngày. Nguyên nhân phê duyệt dự án đầu tư trễ so với kế hoạch do công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chậm”, ông Vinh chia sẻ.





Khởi công vào ngày 28.4.2023

Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án gần 140 hecta với 1.168 hộ và tổ chức, trong đó TX.Phú Mỹ hơn 115 ha với 1.010 hộ và tổ chức. Công tác chuẩn bị tái định cư cho dự án đã được TP.Bà Rịa và TX.Phú Mỹ triển khai thực hiện.

Theo đó, nhu cầu tái định cư dự án của TP.Bà Rịa dự kiến khoảng 75 lô. Địa phương này đang triển khai thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Long, dự án đã được phê duyệt là 449 lô tái định cư và 400 căn nhà chung cư. Dự án này đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để tăng số lô tái định cư lên 639 lô (tăng 190 lô).

Để ưu tiên quỹ đất bố trí tái định cư cho dự án, TP.Bà Rịa tập trung thi công hoàn thành trước hạ tầng khoảng 100 lô để giải quyết tái định cư cho dân.

Đối với TX.Phú Mỹ, nhu cầu tái định cư dự án dự kiến khoảng 400 lô. Các khu tái định cư đã có sẵn 327 lô. Các khu tái định cư đang triển khai thi công và dự kiến quý 1/2023 sẽ hoàn thiện thêm 416 lô.

Hai địa phương trên đã thực hiện công tác kiểm kê thực địa trên toàn tuyến với diện tích gần 94 hecta, tương ứng 791 hộ (đạt 68%). TP.Bà Rịa đã kiểm kê hoàn thành trước ngày 15.12 và TX.Phú Mỹ dự kiến hoàn thành cuối năm 2022.

Qua thống kê, các địa phương đã xác định được 12 đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng, bao gồm điện cao thế 220kV; điện trung, hạ thế; đường ống cấp nước; đường dây cáp quang, viễn thông.

Ngày 6.12, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị đã thống nhất kế hoạch thực hiện công tác di dời công trình, thời gian hoàn thành di dời chậm nhất là ngày 30.4.2023.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong thời gian tới địa phương tiếp tục thực hiện các công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật-dự toán và triển khai công tác khảo sát trước 30.12. Thông qua danh sách các nhà thầu dự kiến tham gia dự án; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các gói thầu xây lắp; thực hiện các thủ tục chỉ định thầu và khởi công dự án vào ngày 28.4.2023.