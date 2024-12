Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai dự án trung tâm dữ liệu và trạm cập bờ cáp quang biển

Theo đó, cả hai dự án, đặc biệt là dự án trung tâm dữ liệu Digital Hub được xem là dự án trọng điểm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DCH (DCH) và là bước tiến quan trọng trong phát triển công nghệ thông tin tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung.



Cột mốc mới cho dự án Digital Hub và dự án cáp quang biển cập bờ của DCH Ảnh: CTV



Với tổng vốn đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng, việc xây dựng trung tâm dữ liệu xếp hạng 4, theo tiêu chuẩn TIA-942, biểu thị sự phù hợp của nó với các tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe nhất về thiết kế trung tâm dữ liệu.

Được xây dựng trên diện tích 100 ha, trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ bao gồm 5 tòa nhà trung tâm dữ liệu (Data Center Hall), tổng công suất mỗi Data Center Hall là 20 MW, tổng công suất toàn bộ 5 DC Hall lên đến 6.000 tủ chứa thiết bị (rack) với công suất bình quân 15 kW/rack.

Một điểm nhấn quan trọng nữa của dự án này là việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe về an toàn và bảo mật. Trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng với hệ thống phòng, chống và phục hồi sau thảm họa nhằm bảo vệ và khôi phục hoạt động dữ liệu trong các tình huống khẩn cấp, đảm bảo sự liên tục và ổn định trong mọi điều kiện.

Song song với việc triển khai dự án Digital Hub, dự án cáp quang biển cập bờ của DCH cũng có ý nghĩa quan trọng khi kết nối các cửa ngõ đi quốc tế tại Trung quốc - Lào và Campuchia. Ngoài việc sử dụng để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hạ tầng viễn thông, thì nhiệm vụ chính của các tuyến cáp này sẽ phục vụ cho việc truyền tải - lưu trữ dữ liệu của trung tâm Digital Hub.

Dự án được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một mắt xích quan trọng của hạ tầng số, hạ tầng truyền dẫn dữ liệu của khu vực và quốc tế, đảm bảo an toàn, dự phòng mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ internet và các dịch vụ kết nối quốc tế khác cũng như an toàn an ninh thông tin quốc gia.

Khi đi vào hoạt động, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu, dự án còn mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.