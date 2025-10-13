Bà Trần Minh Hạnh - TGĐ NAB Innovation Centre Vietnam: 'Trí tuệ Việt tỏa sáng khi được tin tưởng và trao quyền!'

Từ Giải thưởng Công nghệ Châu Á đến Diễn đàn quốc gia Innovate Vietnam 2025, hành trình của NAB Innovation Centre Việt Nam - dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Trần Minh Hạnh - chính là minh chứng sống động cho tinh thần doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với bà Trần Minh Hạnh - Nữ Tổng Giám đốc Việt đầu tiên của NAB Innovation Centre Vietnam, với khát vọng đưa trí tuệ Việt tỏa sáng trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Bà Trần Minh Hạnh - TGĐ NAB Innovation Centre Vietnam

PV: NAB Innovation Centre Vietnam vừa giành Giải thưởng Asian Technology Excellence Award 2025. Bà có thể chia sẻ thêm về dự án được vinh danh?

Bà Trần Minh Hạnh: Chúng tôi được trao giải cho giải pháp "Pay by Bank" – một công cụ thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, không cần thẻ. Điều đặc biệt là sản phẩm này được phát triển từ sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên gia của NAB tại Australia và các kỹ sư công nghệ hàng đầu tại NAB Innovation Centre Việt Nam. Giải thưởng Asian Technology Excellence Award là minh chứng cho thấy trí tuệ công nghệ Việt hoàn toàn có thể tham gia và xây dựng những sáng kiến đổi mới có giá trị cho khu vực, và thế giới.

Là một trong bốn ngân hàng lớn nhất Australia, vì sao National Australia Bank (NAB) lại quyết định chọn Việt Nam để đặt trung tâm công nghệ đầu tiên ngoài lãnh thổ, thay vì các thị trường lớn và quen thuộc khác?

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, NAB cần một nguồn nhân lực công nghệ lớn và chất lượng. Việt Nam trở thành một điểm đến lý tưởng nhờ hội tụ nhiều yếu tố: nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và chất lượng cao với hơn 530.000 chuyên gia và khoảng 80.000 sinh viên tốt nghiệp ngành ICT mỗi năm. Cùng với đó là môi trường chính trị ổn định, định hướng đúng đắn của chính phủ trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin và kinh tế số.

Qua quá trình thẩm định kỹ lưỡng, vào năm 2019, Việt Nam được chọn làm địa điểm đầu tiên cho mô hình Trung tâm Nguồn Nhân lực Công nghệ toàn cầu - Global Capabilities Centre (GCC) cho NAB. Đây cũng là lần đầu tiên trong 170 năm, NAB đặt một trung tâm công nghệ ngoài lãnh thổ Australia.

Trong phát biểu tại diễn đàn quốc gia Innovate Vietnam 2025 đầu tháng 10, bà đã nêu về tiềm năng của mô hình GCC tại Việt Nam. Bà có thể làm rõ hơn về những giá trị nổi bật của mô hình này?

Điểm cốt lõi của Global Capabilities Center (GCC) là đưa Việt Nam tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Không chỉ là nơi triển khai, GCC là nơi đồng kiến tạo. Các kỹ sư Việt Nam cùng thiết kế, phát triển, và cùng tạo ra sản phẩm phục vụ khách hàng toàn cầu. Điều đó nâng tầm vị thế của người Việt, trở thành "lực lượng kiến tạo", và bộ phận không thể tách rời của lực lượng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tại NAB Innovation Centre Vietnam, hơn 2.200 kỹ sư công nghệ từ Việt Nam được tiếp cận trực tiếp các dự án quốc tế, học hỏi từ chuyên gia hàng đầu, và quan trọng hơn là làm việc trong môi trường toàn cầu. Họ đang cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới tại Ấn Độ và Australia tham gia ở hầu hết các dự án công nghệ tiên tiến, từ chuyển đổi đám mây đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là nền tảng để thế hệ trẻ không chỉ giỏi về kỹ thuật, mà còn dám mơ lớn, tạo ra giải pháp mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

Bà có thể chia sẻ một minh chứng cụ thể về việc kỹ sư Việt Nam tham gia dự án toàn cầu?

Giải pháp "Pay by Bank" là một ví dụ điển hình. Từ khâu thiết kế, phát triển, đến đảm bảo khả năng tích hợp, đội ngũ kỹ sư công nghệ tại NAB Innovation Centre Vietnam giữ vai trò then chốt, và phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia hàng đầu của NAB tại Australia. Đó là minh chứng cho thấy kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia và phát huy trí tuệ việt trong các dự án toàn cầu.

Với góc nhìn của một nhà lãnh đạo công nghệ, bà đánh giá như thế nào về tiềm năng tương lai của Việt Nam?

Tôi tin Việt Nam đang ở một thời điểm vàng. Với lực lượng kỹ sư trẻ, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, cùng sự hỗ trợ từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. NAB Innovation Centre Vietnam là mô hình tiên phong, và chúng tôi tin những gì mình đã và đang làm được sẽ truyền cảm hứng để ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ tài chính thế giới tin tưởng đầu tư và nhân rộng mô hình chiến lược này tại Việt Nam.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, bà có thông điệp nào muốn chia sẻ đến cộng đồng doanh nghiệp?

Tôi tin rằng doanh nhân và trí thức Việt Nam có thể viết tiếp câu chuyện phát triển của đất nước bằng chính sự sáng tạo, niềm tin vào nội lực và khát vọng vươn tầm quốc tế. Chúng ta không chỉ học hỏi, mà hoàn toàn có thể song hành và thậm chí dẫn dắt trong một số lĩnh vực công nghệ. Khi được tin tưởng và trao quyền, trí tuệ Việt có thể tỏa sáng và đóng góp vào bản đồ đổi mới công nghệ thế giới.

Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!