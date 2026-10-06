Ba trở ngại sinh sản cùng lúc, người vợ vẫn đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên

Thế nhưng, nhờ quyết định chạy đua với thời gian, kỳ tích đã đến: 16 trứng, 9 phôi ngày 5 và tin vui vỡ òa ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM.

Tổ ấm nhỏ vỡ òa đón tin vui cùng ekip bác sĩ Đạt và IVF Phương Châu Sài Gòn

Khi những "vị khách không mời" ghé thăm

Kết hôn vào năm 2023, tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng trẻ từng tràn ngập tiếng cười và những dự vẽ tương lai. Thế nhưng, thời gian trôi qua, mong mỏi về tiếng cười trẻ thơ cứ lớn dần thành nỗi niềm trăn trở khi hành trình tìm con đã bước sang năm thứ hai mà vẫn chưa có tin vui.

Qua thăm khám chuyên sâu tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu), nguyên nhân dần hé lộ với những thử thách không nhỏ cho hệ sinh sản: người vợ từng có tiền căn phẫu thuật mổ hở bóc nhân xơ tử cung to, nay lại tái phát nhân xơ tử cung loại 5 theo phân loại FIGO.

Đáng chú ý hơn, chị còn mang trong mình bệnh lý lạc nội mạc tử cung cả hai bên buồng trứng – một trong những "thủ phạm" giấu mặt làm giảm chất lượng trứng và dự trữ buồng trứng. Về phía người chồng, kết quả tinh dịch đồ năm 2026 cũng ghi nhận tình trạng tinh trùng dị dạng.

Với ngần ấy trở ngại, cánh cửa làm cha mẹ tưởng chừng như khép lại hoặc sẽ là một cuộc đua vô cùng gian nan. Thế nhưng, thay vì chùn bước, cặp đôi quyết tâm đặt niềm tin vào sự y bác sĩ và nhờ sự hỗ trợ y tế sớm để từng bước can thiệp, gỡ rối.

Cuộc đua nước rút: Khi y học hiện đại chạm tay vào điều kỳ diệu

Hiểu rõ thời gian chính là yếu tố quyết định, các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị cá thể hóa nhanh chóng và quyết liệt cho cặp đôi. Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào ngày 9.7, khi đợt chọc hút trứng mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi: 16 noãn trưởng thành được thu nhận.

Nhờ chất lượng trứng được bảo toàn tốt nhờ can thiệp kịp thời, phòng lab phôi học ghi nhận thành quả với 9 phôi ngày 5: trong đó có 5 phôi loại 1 và 3 phôi loại 2 và 1 phôi loại 3.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp tục được đền đáp xứng đáng. Ngày 8.8., ca chuyển phôi trữ đầu tiên được thực hiện. Chỉ số Beta-HCG thần tốc đạt 382.1 IU/ml như một lời khẳng định cho sự "đơm hoa kết trái" ngay từ lần thử sức đầu tiên.

Đặc biệt, vào ngày 23.9 vừa qua, kết quả siêu âm ghi nhận mốc thai kỳ 9 tuần 2 ngày phát triển khỏe mạnh, nhịp tim ổn định trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của cả gia đình.

Lạc nội mạc buồng trứng: Vì sao không nên trì hoãn kế hoạch sinh con

Theo BS.CKI Nguyễn Thành Đạt, bác sĩ Hỗ trợ sinh sản tại IVF Phương Châu Sài Gòn, lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng là vấn đề cần được lưu ý ở phụ nữ trong độ tuổi sinh nở bởi bệnh lý cũng như quá trình can thiệp điều trị có thể liên quan đến dự trữ buồng trứng. Vì vậy, việc đánh giá khả năng sinh sản và xây dựng kế hoạch điều trị cần được cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp trên cho thấy dù có nhiều yếu tố cần lưu ý như tiền căn phẫu thuật u xơ tử cung, hiện còn nhân xơ, lạc nội mạc ở cả hai buồng trứng và người chồng có bất thường hình dạng tinh trùng, người bệnh vẫn thu được 16 trứng, tạo 9 phôi ngày 5 và ghi nhận thai ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi phát hiện lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng không nên để kế hoạch sinh sản kéo dài. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá dự trữ buồng trứng, tình trạng bệnh lý và cân nhắc thời điểm điều trị cũng như phương án bảo tồn khả năng sinh sản phù hợp.

Đặc biệt, đau bụng trong kỳ kinh không nên mặc định là biểu hiện "bình thường" ở tất cả phụ nữ. Khi đau nhiều, kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm tình trạng chậm có thai, người phụ nữ nên thăm khám để tìm nguyên nhân, trong đó có lạc nội mạc tử cung.