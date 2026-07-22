'Bà trùm' bí ẩn trong ‘Lửa trắng’ là ai?

Trong Lửa trắng, Thu Quỳnh thủ vai "bà trùm" Lan có vẻ ngoài sang trọng, điềm tĩnh và luôn xuất hiện đúng lúc. Nhân vật này hiện là "ẩn số" lớn nhất của phim. Trong nhiều tuần phát sóng, khán giả liên tục đặt câu hỏi: Lan là nữ cảnh sát chìm được cài cắm vào tổ chức tội phạm, hay thực sự là người phụ nữ đứng sau cả đường dây ma túy?

Thu Quỳnh vào vai "bà trùm" trong phim Lửa trắng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM LỬA TRẮNG

Thu Quỳnh gây tò mò với nhân vật 'bà trùm'

Lan không được giới thiệu theo cách thông thường của một phản diện. Cô ít xuất hiện nhưng mỗi lần góp mặt đều kéo theo một nút thắt mới. Thay vì những màn đe dọa hay ra lệnh trực diện, nhân vật điều khiển mọi việc bằng sự bình tĩnh, kín đáo và khả năng thao túng người khác.

Càng về các tập gần đây của Lửa trắng, nhân vật này bắt đầu rõ nét hơn. Nhiều tình tiết cho thấy cô giữ vị trí cao trong đường dây ma túy, trực tiếp tham gia các quyết định quan trọng và là người được nhiều mắt xích chủ chốt nể sợ. Đặc biệt, khi Lan đề nghị Lê Trường loại bỏ Sương vì nghi là công an chìm, khán giả gần như có câu trả lời rằng cô không phải người của lực lượng chức năng mà thực sự là nhân vật quyền lực trong tổ chức tội phạm.

Chi tiết này cũng đẩy cuộc đấu trí của phim lên cao. Nếu trước đó, lực lượng công an chủ yếu lần theo từng mắt xích thì nay cuộc chiến đã tiến thẳng vào trung tâm tổ chức. Chỉ một sai sót nhỏ của các chiến sĩ hoạt động bí mật đều có thể khiến chuyên án đổ vỡ.

Cô cho biết phải dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, để tạo nên một hình tượng nhân vật vừa quyền lực vừa bí hiểm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM LỬA TRẮNG

Lan không hoạt động đơn lẻ. Nhân vật có mối quan hệ chặt chẽ với Lê Trường, Cương "đen" và nhiều nhân vật cộm cán khác trong đường dây. Trong khi Cương trực tiếp xử lý nhiều phi vụ thì Lan giống như bộ não đứng sau, đưa ra những tính toán chiến lược để bảo vệ cả mạng lưới. Chính cấu trúc quyền lực này khiến nhân vật trở thành mắt xích quan trọng nhất của phim ở thời điểm hiện tại.

Điều khiến Lan khác nhiều phản diện trên màn ảnh Việt là cái ác được thể hiện bằng sự tiết chế. Cô không cần quát tháo hay nổi nóng nhưng vẫn tạo sức ép với người đối diện. Ánh mắt, thần thái và cách nói chuyện chậm rãi lại chính là "vũ khí" khiến nhân vật trở nên đáng sợ.

Đối với Thu Quỳnh, đây là một vai diễn đặc biệt. Sau những dấu ấn như My "sói" trong Quỳnh búp bê, Khánh Thy trong Hương vị tình thân, hay Huệ trong Về nhà đi con, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với một hình tượng phản diện hoàn toàn khác.

Thu Quỳnh cho biết cô phải dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý của người đứng đầu một tổ chức tội phạm để tạo nên hình tượng vừa quyền lực vừa bí hiểm. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên tham gia một bộ phim cảnh sát hình sự với vai trò phản diện trung tâm.

Đến hiện tại, người xem vẫn hoài nghi nhân vật của Thu Quỳnh. Họ liên tục đưa ra giả thuyết về nhân vật, từ khả năng là công an chìm cho tới việc là bà trùm thực sự. Chính sự mập mờ này tạo nên hiệu ứng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ở những diễn biến mới của bộ phim, khán giả tiếp tục chờ xem "bà trùm" sẽ còn tung ra những nước cờ gì để bảo vệ "đế chế" tội phạm ma túy của mình, đồng thời chờ màn đối đầu trực diện giữa Lan và lực lượng công an.