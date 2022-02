“Bà trùm” buôn lậu Mười Tường kêu oan vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD

Ngày 16.2, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là vụ án đầu tiên trong chuỗi các vụ án có liên quan đến “trùm” buôn lậu Mười Tường trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Mười Tường bị đàn em khai là chủ mưu

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra vành đai biên giới ở rạch Chắc Ri (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang) phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Lập tức, nhóm người này quay đầu và cập vào bờ, bỏ lại phương tiện, chạy về phía Campuchia, trong đó có một người ném lại 1 túi ni lông bên trong có 470.000 USD. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý. Đến ngày 6.7 và 9.7.2021, Phạm Thanh Sang (40 tuổi) và Hồ Tuấn Linh (41 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Sau đó, Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) bị bắt trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam xảy ra ngày 30.10.2020 tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc đã tự thú về hành vi phạm tội liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD nêu trên. Sau đó, Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh bị khởi tố điều tra.

Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên là tiền thật, tổng cộng hơn 10,98 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận thêm, vào khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả công từ 3 - 4 triệu đồng. Đến khoảng 9 giờ sáng 24.6.2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê sang Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ USD về Việt Nam giao cho Mười Tường thì bị bắt.





Theo cáo trạng, tuy Mười Tường không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng qua lời khai của Sang, Linh, Lê, Linh và nhiều người có liên quan khác đã có đủ căn cứ Mười Tường là người đã chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD về Việt Nam.

Bị cáo Mười Tường than mệt và kêu oan

Trong phiên xét xử ngày 16.2, bị cáo Mười Tường được cơ quan chức năng đưa đến tòa rất sớm để chờ các bị cáo đồng phạm khác được đưa đến. Khác hẳn sự oai phong của một “bà trùm” từng thao túng và điều hành đường dây buôn lậu lớn trên tuyến biên giới An Giang, Mười Tường tỏ ra yếu ớt và thường than mệt với HĐXX.

Khi đại diện Viện KSND đọc cáo trạng, Mười Tường nghe được khoảng 2/3 bản cáo trạng thì than mỏi chân, xin chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi xuống và được chấp nhận. Khi nghe xong cáo trạng, Mười Tường nói: “Bị cáo không gọi điện chỉ đạo Sang (Phạm Thanh Sang) vận chuyển tiền. Các bị cáo khác được hưởng tình tiết giảm nhẹ, còn bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là oan ức cho bị cáo”.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.10.2020, tại P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam. Qua quá trình điều tra xác định Mười Tường là người chỉ đạo các đối tượng khác có liên quan thực hiện vụ việc. Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, ngày 6.7.2021 Mười Tường bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh An Giang. Đến nay, “bà trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh gồm: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát (năm 2018), buôn lậu 51 kg vàng (năm 2020), vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới (năm 2019), vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (năm 2020) và tội rửa tiền (năm 2021).

Dự kiến, chiều 16.2, HĐXX sẽ tuyên án đối với Mười Tường và đồng bọn.