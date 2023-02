'Bà trùm Hoa hậu' của Sen Vàng công bố loạt cuộc thi nhan sắc trong năm 2023

Hôm nay (ngày 5.2), cộng đồng fan sắc đẹp dồn sự chú ý lớn về Lễ công bố lịch trình Các cuộc thi Hoa hậu do Sen Vàng tổ chức năm 2023. Theo đó, bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam, đã chia sẻ thông tin về các cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế sẽ diễn ra sắp tới.

“Bà trùm Hoa hậu” CEO - Thạc sĩ Phạm Kim Dung SEN VÀNG

Trong đó, một cuộc thi mới toanh lần đầu diễn ra có tên gọi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023. BTC đã chọn ra 3 Đại sứ cho cuộc thi này gồm: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Liên Lục Địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

Bảo Ngọc - Thùy Tiên - Thùy Linh là 3 Đại sứ của cuộc thi mới Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023

Lịch trình và thời gian tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2023

Hoa hậu Thùy Tiên cũng công bố chính thức về lịch trình Miss Grand International 2023 tại Việt Nam. Theo thông tin được chia sẻ, cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10.2023, với sự tham gia của nhiều đại diện từ các nước trên thế giới. Trong xuyên suốt cuộc thi, Miss Grand International 2021 Thùy Tiên cũng sẽ liên tục gắn bó với các thí sinh trong nhiều hoạt động quan trọng.

Bà Phạm Kim Dung và Miss Grand International 2021 Thùy Tiên

Thùy Tiên giao lưu cùng 2 MC: Á hậu Phương Anh - Thiên Vũ

Thùy Tiên gây chú ý với màn trình bày về lịch trình của Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam

Cuộc thi quốc tế Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 được đăng cai tại Việt Nam trong tháng 10.2023 sẽ có các hoạt động chính: Thí sinh đến Việt Nam và chụp ảnh profile, Họp báo Welcome và Gala dinner, Thí sinh tham quan các địa điểm văn hóa du lịch, Show Best in Swimsuit, Show Vietnam Beauty Fashion Fest, Show National Costume, Phần thi Phỏng vấn kín, Show Bán kết và Show Chung kết.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam cũng tiếp tục trở lại trong năm 2023 để chọn ra đại diện dự thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 với nhiều tiết lộ thú vị về lịch trình từ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 15.7, vòng thi Bán kết và Chung kết sẽ kéo dài từ 21.7 đến 26.8. Xuyên suốt là các phần thi như Best in swimsuit (Trình diễn trang phục áo tắm), National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) và các hoạt động đồng hành như: livestream phòng truyền thông, Top 5 ấn tượng ăn tối cùng BTC, Welcome party... Nổi bật là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest do đạo diễn Hoàng Nhật Nam sáng lập cũng sẽ được diễn ra trong khuôn khổ cuộc thi.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại buổi họp báo

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư, Mai Ngô và dàn người đẹp trong các bộ trang phục văn hóa dân tộc

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân tiết lộ về Lịch trình của cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay

BTC cũng công bố Phần thi trang phục văn hóa dân tộc dành cho các nhà thiết kế trẻ. Đội hình huấn luyện viên cũng có sự đổi mới với những cái tên: NTK Việt Hùng, NTK Vũ Việt Hà, NTK Văn Thành Công, NTK Nguyễn Minh Tuấn, NTK Nguyễn Tiến Truyển, NTK Nguyễn Minh Công.

Bên cạnh đó, cuộc thi Miss World Vietnam 2023 cũng sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 7.2023 với phần công bố lịch trình từ Đương kim Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Buổi họp báo còn có sự xuất hiện của các Hoa hậu Việt Nam như Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Tiểu Vy...

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Đỗ Thị Hà, Phương Anh, Ngọc Thảo

Hoa hậu Việt Nam 2022 Thanh Thủy và Á hậu 2 Ngọc Hằng

Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy

Với uy tín qua nhiều năm tổ chức các sân chơi sắc đẹp lớn, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng như Công ty Sen Vàng hy vọng sẽ mang đến rất nhiều điều mới mẻ, bất ngờ hơn nữa khi tổ chức các cuộc thi trong năm 2023 và mục tiêu là nâng tầm vị thế của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi sau đó sẽ cử các người đẹp Việt Nam thắng giải đại diện tranh tài.