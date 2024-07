Bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' số tiền hơn 445.000 tỉ như thế nào?

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ "đại án" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị có liên quan. Chủ tịch tập đoàn này là bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội danh gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.



Trong số trên, cơ quan tố tụng xác định bà Lan cùng đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỉ đồng - lớn nhất từ trước đến nay.

Bị can Trương Mỹ Lan T.N

Chiêu trò hợp thức dòng tiền bất chính

Theo Viện KSND tối cao, từ tháng 1.2018 đến tháng 10.2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua hành vi phạm tội tham ô tài sản (hơn 415.000 tỉ đồng) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỉ đồng) thông qua hành vi bán trái phiếu khống cho hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính khổng lồ này, bà Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, chủ yếu diễn ra tại SCB Chi nhánh Sài Gòn.

Quy trình rút tiền được thực hiện một cách khép kín. Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, chủ yếu là các các công ty "ma". Sau khi nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, các cá nhân được thuê đứng tên công ty "ma" sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền.

Tiền sau khi xuất khỏi quỹ của SCB sẽ được giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan. Lái xe sau đó vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Q.3, TP.HCM, giao cho thư ký của bà Trương Mỹ Lan, rồi tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan tố tụng còn xác định có một lượng lớn tiền mặt được lái xe của bà Lan vận chuyển thẳng về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM) hoặc trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bị can này.

Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, bà Lan chỉ đạo nhân viên sử dụng các pháp nhân, cá nhân mở tài khoản tại SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến (tài khoản chờ). Khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để bà Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Trong số tiền được rửa, Viện KSND tối cao xác định các bị can rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân hơn 15.000 tỉ đồng, chi thực hiện các dự án gần 1.900 tỉ đồng, chi trả nợ hơn 48000 tỉ đồng, chi trả cho các khoản vay tại SCB hơn 183.000 tỉ đồng, chuyển tiền ra nước ngoài hơn 32.000 tỉ đồng…

Chồng bà Trương Mỹ Lan có vai trò gì?

Viện KSND tối cao cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, là người chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi liên quan đến tội danh rửa tiền.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các nhân viên tại tập đoàn này và SCB đã chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, hoặc cho rút tiền mặt ra khỏi tài khoản, nhằm cắt đứt dòng tiền và hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp, với tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng.

Trong số những người giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng xác định có bị can Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan.

Từ cuối năm 2018 đến tháng 8.2022, bà Lan chỉ đạo ông Dũng đến SCB Chi nhánh Sài Gòn gặp nhân viên ngân hàng này để nhận tiền và thực hiện chuyển tiền từ SCB về giao lại cho thư ký của bà Lan tại Tòa nhà 127 Paster và một số cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Lan. Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân.

Ngoài ra, còn có bị can Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square, chồng bà Trương Mỹ Lan.

Bị can này mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại SCB. Trong quá trình ở Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý...), từ tháng 1.2018 đến tháng 10.2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225 tỉ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên.

Trong số trên, hơn 113 tỉ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, gần 1,4 tỉ đồng có nguồn gốc từ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu.

Cũng trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10.2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỉ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master. Đây là tiền do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.

Bị can Chu Lập Cơ khai biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ, do vậy, có đủ cơ sở xác định bị can đã cùng vợ hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng.