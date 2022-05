Bắc bộ đón không khí lạnh hiếm gặp trong 40 năm qua

Ngày 8.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ gây mưa giông, thiên tai nguy hiểm trên diện rộng. Theo đó, từ ngày 13 - 15.5, các tỉnh Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ tương đối mạnh. Dự báo từ ngày 13.5, không khí lạnh bắt đầu gây ra đợt mưa to đến rất to. Ngày 14.5, nền nhiệt độ ở Bắc bộ sẽ giảm nhanh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ C, khu vực đồng bằng Bắc bộ có nhiệt độ 20 - 23 độ C. Trong các ngày 13 - 15.5 ở Bắc bộ mưa to đến rất to, có thể có lốc, sét, mưa đá, gió mạnh.

Vùng núi Bắc bộ nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp. Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên vịnh Bắc Bộ với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.





Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5, khi đang vào mùa nắng nóng ở Bắc bộ. Tại trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận ngày 4.5.1981 có nhiệt độ trung bình ngày là 19,6 độ C; ngày 5.5.1994 là 19,8 độ C.