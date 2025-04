Bắc bộ đón thêm không khí lạnh, Nam bộ gia tăng nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 3, nước ta đã bị ảnh hưởng bởi 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 5.3, 15.3 và 29.3.

Bắc bộ đón thêm không khí lạnh đầu tháng 4, Nam bộ gia tăng nắng nóng ẢNH: NĐ

Không khí lạnh đã gây ra 3 đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc vào các ngày 7 - 8.3, 17 - 19.3 và từ đêm 28 - 31.3. Các đợt rét tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi; riêng ngày 30.3 đã gây ra rét đậm, rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 10 độ C như: Đồng Văn (Hà Giang) 8,7 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4 độ C…

Cũng trong tháng này, Tây Bắc Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng miền Đông Nam Bộ có 1đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 11 - 15.3 với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc; riêng 10 ngày đầu tháng không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, sau đó yếu dần.

Trong khi đó, nắng nóng diện rộng vẫn bao trùm ở Đông Nam bộ trong tháng 4 và có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây nguyên và Tây Nam bộ; giữa và cuối tháng 4, nắng nóng có xu hướng tăng dần ở Tây Bắc bộ, Trung bộ, đề phòng có nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tháng 4 là tháng chuyển mùa, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra nhiều trận giông, lốc, sét và mưa đá.

Mưa trái mùa vẫn tiếp diễn ở Nam bộ

Đêm qua 31.3, ở Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, chiều và đêm 1.4, ở Nam Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Mưa trái mùa sẽ tiếp diễn ở Nam bộ với lượng mưa phổ biến mỗi ngày khoảng 15 - 30 mm, kéo dài đến ngày 3.4.