Bắc bộ rét đậm, vùng núi nhiều khả năng có mưa tuyết

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh cường độ mạnh tác động đến nước ta sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở Bắc bộ và gây ra mưa lớn ở Trung bộ những ngày tới.

Cụ thể, từ sáng sớm nay (25.12), khối không khí lạnh này ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc, sau đó lan rộng khắp khu vực Bắc bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung bộ, một số nơi ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Bắc bộ từ hôm nay trời chuyển rét.

Dự báo từ ngày 26 - 28.12, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay. Cụ thể, ở các tỉnh Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Đặc biệt, khu vực núi cao ở vùng núi Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Ở các tỉnh bắc Trung bộ, nhiệt độ phổ biến thấp nhất từ 11 - 14 độ C.





Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh tràn về sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ. Dự báo từ ngày 25 - 27.12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Do ảnh hưởng mưa lớn, khu vực vùng núi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp, ven sông.