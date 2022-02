Bắc bộ sắp đón đợt rét hại sâu nhất từ đầu mùa đông

Chiều 16.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo về đợt rét hại xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ giảm sâu nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo trong khoảng đêm 18 và rạng sáng 19.2, khối không khí lạnh cường độ rất mạnh từ lục địa Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng vùng núi phía bắc nước ta. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng và lan rộng khắp Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Đặc biệt, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên độ cao 5.000 m sẽ gây mưa rào và giông ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong các ngày 19 - 22.2. Do ảnh hưởng của mưa kết hợp với không khí lạnh cường độ mạnh sẽ khiến nền nhiệt độ giảm sâu gây ra đợt rét hại diện rộng. Dự báo ở đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến từ 8 - 10 độ C; các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ phổ biến từ 4 - 6 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao các tỉnh phía bắc nhiệt độ giảm xấp xỉ 0 độ C, khả năng cao xảy ra mưa tuyết, băng giá.





Trong ngày 16.2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi địa phương liên quan yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó đợt rét hại sắp tới.