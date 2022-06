Bắc bộ, Trung bộ sắp nắng nóng diện rộng sau những ngày mưa xối xả

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 1.6, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ lúc 13 giờ cùng ngày phổ biến 35 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 2.6, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 17 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 3.6 đến ngày 5.6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Dự báo nắng nóng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có khả năng dịu dần sau ngày 6.6.





Thời tiết Hà Nội ngày 2.6 có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở Bắc và Trung Trung bộ.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.