Bắc đảo Phú Quốc: Thiên đường của muôn trải nghiệm

Dù bất cứ thời điểm nào, đảo ngọc - Phú Quốc đều mang lại những trải nghiệm mới mẻ. Để chọn một điểm đến tiếp theo cho mình tại Phú Quốc, bạn nhất định không thể bỏ qua phía Bắc đảo.

Bởi lẽ, nơi đây còn nhiều điều mà có thể bạn chưa khám phá hết từ vương quốc sao biển ở làng chài Rạch Vẹm, vườn tiêu xanh bạt ngàn, săn nhum ở mũi Hàm Rồng cho đến những hoạt động vui chơi cả ngày không chán tại tổ hợp giải trí Grand World Phú Quốc, công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc và vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc.

Khu vực phía Tây Bắc còn có bờ biển Bãi Dài trải dài 15km từ tận Mũi Gành Dầu cho đến Cửa Cạn. Thêm vào đó, vì gần rừng nguyên sinh nên khí hậu luôn ở nhiệt độ mát mẻ, phù hợp cho nhóm đông thành viên và các gia đình đang tìm kiếm những chuyến đi nghỉ dưỡng gắn kết, vốn ít khi có được ở thành phố náo nhiệt.

Đón hoàng hôn đẹp nhất tại Meliá Vinpearl Phú Quốc

Meliá Vinpearl Phú Quốc đem đến vẻ đẹp thiên nhiên yên bình và riêng tư của Bãi Dài, mê sự thoải mái của những căn biệt thự bao quanh bởi vườn dừa xanh mát, ẩm thực phong phú ở hơn 5 nhà hàng và vô số hoạt động xuyên suốt đến hết ngày trong khu nghỉ dưỡng.

Thuộc quản lý của tập đoàn khách sạn danh tiếng Meliá Hotels International, Meliá Vinpearl Phú Quốc là một trong những khu nghỉ dưỡng lớn nhất nước với 522 biệt thự có hồ bơi riêng. Các không gian có diện tích từ 220 đến 330 mét vuông, đem đến không gian sinh hoạt lớn cũng như lý tưởng cho những bữa tiệc riêng, BBQ tại sân vườn.

Mỗi biệt thự được thiết kế với tiện nghi hiện đại và chủ đích đem tới nhiều cảnh quan khác nhau, tạo nên nét thu hút riêng cho Meliá Vinpearl Phú Quốc. Đó có thể là không gian 2 tầng với 4 phòng ngủ, nơi bạn dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh hoàng hôn lấp lánh dưới ánh mặt hồ bình yên từ trên cao; hay cảm nhận vẻ đẹp diệu kỳ của đại dương qua khung cửa tại biệt thự 3 phòng ngủ hướng biển.

Đặc biệt, lựa chọn nghỉ dưỡng tại các biệt thự cao cấp The Level nằm ngay sát biển, các vị khách sẽ được tận hưởng dịch vụ cá nhân hóa và nâng tầm trải nghiệm với sự riêng tư tuyệt đối, thưởng thức đồ ăn nhẹ tại khu vực The Level Lounge, check-in riêng và miễn phí sử dụng phòng họp nhỏ. Dịch vụ The Level hứa hẹn sẽ đem đến vô vàn những đặc quyền cho du khách và sẽ được ra mắt sớm nhất trong năm 2024.

Về ẩm thực, các nhà hàng tại Meliá được chăm chút không chỉ để "đẹp mắt, ngon miệng", mà còn khiến thực khách bất ngờ bởi tính đặc sắc trong công thức và sự sáng tạo của bếp trưởng. Bạn có thể thưởng thức buffet đa dạng tại nhà hàng Janara hoặc các món Âu tại Food Market. Nếu đang "thèm" đồ washoku (món ăn truyền thống Nhật Bản) như sushi, sashimi hay mì ramen, nhà hàng Doki Doki là trải nghiệm vị giác bạn nên thử.

Ngoài ra, đừng quên ghé thăm nhà hàng Casa Nosta, nơi mang đến không gian ẩm thực Ý cao cấp, phù hợp cho những bữa tiệc sang trọng; hay cùng nhau thưởng thức hương vị Địa Trung Hải với các món cơm đặc trưng Tây Ban Nha tại nhà hàng Cape Nao hướng biển.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Meliá Vinpearl Phú Quốc "chuyển mình" với những hoạt động sôi nổi hơn như xem phim ngoài trời, cùng nhau hát karaoke hay các đêm nhạc bên trong khu nghỉ dưỡng. Sau đó, bạn có thể dành thời gian trò chuyện và thưởng thức cocktail tại Elyxr bar. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia chương trình "Nếm thử rượu vang" và tìm hiểu về cà phê Việt Nam trong một số dịp được tổ chức tại 1982 Sports & Fun Bar.

Kỳ nghỉ trở nên đáng nhớ và ý nghĩa khi bố mẹ và con nhỏ cùng nhau học nấu ăn, chơi bóng bàn, bóng nước, tập luyện yoga, nhảy múa, tự tay làm những món đồ thủ công xinh xắn hay khám phá sự đa dạng của sắc màu qua tranh vẽ tại khu vui chơi trẻ em - Kidsdom. Sau một ngày dài khám phá đảo ngọc, bạn có thể tận hưởng các liệu pháp xông hơi khô/ướt và trị liệu bằng thảo dược, đá nóng, muối khoáng tại YHI spa, một thương hiệu chăm sóc sức khỏe nổi tiếng của Meliá.

Năm 2023, Meliá Vinpearl Phú Quốc gây được tiếng vang khi liên tiếp ghi tên mình vào các hạng mục danh giá như "Khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ trọn gói (all-inclusive) tốt nhất năm" tại giải thưởng Best of the Best Awards 2023 bởi Robb Report, "Khu nghỉ dưỡng sang trọng cho gia đình tốt nhất châu Á năm 2023" do World Luxury Hotel bình chọn.