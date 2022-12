Bắc Giang: Bắt Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Trưa 5.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Trương Văn Tư (53 tuổi, trú TT.Chũ, H.Lục Ngạn, Bắc Giang), Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai H.Lục Ngạn để làm rõ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành các lệnh và quyết định nêu trên. Quá trình khám xét, công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng, có giá trị phục vụ mở rộng điều tra vụ án.





Theo Công an tỉnh Bắc Giang, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã Quý Sơn (H.Lục Ngạn).

Trong vụ án này, trước đó Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi, trú xã Trù Hựu, H.Lục Ngạn) và Giang Văn Việt (33 tuổi, trú xã Quý Sơn). Công an cho biết, Hùng là công chức địa chính và xây dựng xã Quý Sơn, bị khởi tố tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, còn Việt là nhân viên đo đạc của Công ty TNHH một thành viên đo vẽ bản đồ Giang Gia, bị khởi tố về tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.