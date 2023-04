Bắc Kinh kiểm tra tàu ở eo biển Đài Loan, Đài Bắc phản ứng mạnh

Hãng tin Reuters ngày 6.4 đưa tin cơ quan quản lý an toàn hàng hải tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã phát động cuộc tuần tra và kiểm tra phối hợp đặc biệt kéo dài 3 ngày ở khu vực trung tâm và phía bắc của eo biển Đài Loan.

Theo thông báo ngày 5.4, cơ quan an toàn hàng hải Phúc Kiến cho biết hoạt động lần này bao gồm "kiểm tra tại chỗ" đối với các tàu chở hàng trực tiếp và tàu xây dựng ở cả hai bên eo biển Đài Loan. Điều này theo Trung Quốc là "nhằm đảm bảo an toàn cho việc điều hướng tàu và đảm bảo hoạt động an toàn và trật tự các công trình trọng điểm trên biển".

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra trên Biển Đông ngày 5.4.2017 REUTERS

Động thái của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp đón Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 5.4. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ trong nhiều thập niên.

Đáp lại, bộ phận hàng hải thuộc cơ quan giao thông Đài Loan cuối ngày 5.4 đã gay gắt phản đối động thái của Trung Quốc, theo trang Focus Taiwan.

Đài Loan đã yêu cầu các tàu mang cờ địa phương không hợp tác với cảnh sát biển Trung Quốc và liên hệ với Cơ quan Quản lý Cảnh sát biển để được bảo vệ. Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình và thực hiện các cuộc tuần tra như bình thường.

Theo phía Đài Bắc, nếu Bắc Kinh cản trở giao thông trên eo biển Đài Loan bằng các hành động đơn phương, Đài Loan sẽ buộc phải có hành động tương ứng, và Trung Quốc có thể gánh chịu hậu quả.