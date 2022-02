Bắc Kinh nói gì về cáo buộc tàu Trung Quốc chiếu laser vào máy bay Úc?

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay khẳng định chiếc tàu hải quân Trung Quốc bị cáo buộc chiếu laser đã hoạt động gần bờ biển của Úc đến mức đứng trên đất liền có thể nhìn thấy nói. Ông kêu gọi Bắc Kinh tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc, theo Reuters. Ông Scott Morrison cho giới phóng viên hay chính phủ Úc chưa nhận được lời giải thích về vụ việc từ Trung Quốc.

Hôm 20.2, ông Morrison đã cáo buộc Trung Quốc có “hành động đe dọa” và gọi hành động chiếu laser của tàu Trung Quốc là “không chính đáng và vô cớ”, theo AFP. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton gọi đó là hành động rất hung hăng”. “Tôi nghĩ chính phủ Trung Quốc đang hy vọng không có ai nói về những hành động bắt nạt hung hăng này”, ông Dutton cho hay hôm 20.2.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân bác bỏ những chỉ trích từ chính phủ Úc mà ông gọi là "thông tin sai lệch". Ông Uông nói tàu hải quân Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, theo Reuters.

Hôm 19.2, The Guardian đưa tin Bộ Quốc phòng Úc cáo buộc tàu của hải quân Trung Quốc chiếu laser vào một máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Úc đang bay trên vùng biển phía bắc. “Việc máy bay bị tàu Trung Quốc chiếu laser là sự việc nghiêm trọng về tính an toàn. Những hành vi như thế này có nguy cơ đe dọa tính mạng. Chúng tôi cực lực lên án hành vi quân sự thiếu chuyên nghiệp và không an toàn”, theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Úc.





Cũng theo thông cáo, 2 tàu Trung Quốc đang di chuyển về phía đông qua biển Arafura vào thời gian xảy ra sự việc. Vùng biển này nằm giữa bờ biển phía bắc Úc với bờ biển phía nam New Guinea. Sau đó 2 tàu đi qua eo biển Torres và vào biển San Hô.

Vào năm 2019, các tàu dân quân Trung Quốc nhiều lần chiếu laser vào các máy bay Úc bay trên Biển Đông, theo Đài ABC.