Bắc Kinh phản đối vụ Washington bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc

Khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi tại Mỹ AFP

Hãng Reuters ngày 5.2 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cực lực phản đối và bày tỏ sự không hài lòng về việc Mỹ dùng vũ lực tấn công khinh khí cầu, đồng thời cáo buộc Washington "rõ ràng phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ "bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa".

Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc, tại khu vực cách bờ biển bang Nam Carolina khoảng 6 hải lý.

Tuy nhiên, chỉ có một chiếc máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ Không quân Langley ở bang Virginia đã trực tiếp khai hỏa vào 14 giờ 39 phút ngày 4.2 (giờ địa phương), sử dụng một tên lửa không đối không siêu thanh AIM-9X, theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ.

Một đoạn phim cho thấy thời điểm khinh khí cầu bị bắn rơi sau khi bay qua nhiều khu vực tên lửa nhạy cảm của Mỹ.

Sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi, trang News.com.au dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc có cả "phi đội" khinh khí cầu do thám trước đó từng được phát hiện ở châu Mỹ La tinh, châu Âu và châu Á.

Trung Quốc khẳng định đó là một khinh khí cầu thời tiết bị lệch hướng, nhưng giới chức Mỹ cho rằng lời giải thích này "thiếu bất cứ mọi yếu tố đáng tin cậy".

Trung Quốc nói gì về khinh khí cầu "do thám" bị phát hiện ở Mỹ?

Tổng thống Mỹ Joe Biden không trả lời câu hỏi về việc bắn rơi khinh khí cầu có ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc hay không. Ông cho biết mình muốn khen ngợi những người đã bắn rơi thành công khinh khí cầu.

Giới chức Mỹ cho biết mảnh vỡ của khinh khí cầu rơi xuống khu vực nước nông, với độ sâu chỉ 14 m, và trải dài ít nhất 11 km. Khinh khí cầu đang bay ở độ cao khoảng 20 km khi bị bắn từ bên dưới bởi chiếc chiến đấu cơ bay ở độ cao 18 km.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin các tàu của Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang ở vùng nước này nhằm tìm xem có thiết bị do thám nào từ khinh khí cầu hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ra thông cáo cho biết: "Hành động cố ý và hợp pháp thể hiện rằng Tổng thống Biden và đội ngũ an ninh quốc gia sẽ luôn đặt sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ lên trước hết khi phản ứng hiệu quả với hành động vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận của Trung Quốc".