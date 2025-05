Bạc Liêu: 29 dự án liên quan Công ty Công Minh bị điều tra

Ngày 11.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ 29 dự án được xác định liên quan Công ty TNHH cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh).

Một dự án cải tạo và trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, danh mục 29 dự án trồng, chăm sóc cây xanh mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ có tổng giá trị hợp đồng hơn 136 tỉ đồng. Cả 29 dự án đều do các công ty trúng thầu, thi công có liên quan Công ty Công Minh, nằm trong hệ sinh thái của Công ty Công Minh.

Cụ thể, trên địa bàn H.Đông Hải có 5 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, có giá trị hợp đồng hơn 19 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng H.Đông Hải và Trung tâm Dịch vụ đô thị H.Đông Hải.

TX.Giá Rai có 9 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, giá trị hợp đồng hơn 26 tỉ đồng. Các dự án đều do Trung tâm Dịch vụ đô thị TX.Giá Rai làm chủ đầu tư.

TP.Bạc Liêu có 2 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, giá trị hợp đồng hơn 14,7 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng TP.Bạc Liêu và UBND TP.Bạc Liêu.

H.Phước Long có 2 dự án, giá trị hợp đồng hơn 14,5 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng H.Phước Long.

H.Hòa Bình có 8 dự án, giá trị hợp đồng hơn 27 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng H.Hòa Bình và Trung tâm Dịch vụ đô thị H.Hòa Bình.

Huyện Vĩnh Lợi có 3 dự án, giá trị hợp đồng hơn 33 tỉ đồng. Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng H.Vĩnh Lợi và Trung tâm Dịch vụ đô thị H.Vĩnh Lợi.

Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan Công ty Công Minh. Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành điều tra về vi phạm các quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty này và các tỉnh, thành theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 8.5.2024 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.