Bạc Liêu: 3 thiếu niên 14 - 16 tuổi kéo nhau đi chém người, bị khởi tố

Ngày 29.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.N.G.B (14 tuổi) và N.T.T (16 tuổi, cùng ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam N.T.Th (15 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chiều 28.8, chị L.T.B.N (20 tuổi, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) đang nằm ru con ngủ tại một phòng trọ trên địa bàn P.1, TP.Bạc Liêu thì bị ông T.P (54 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu - đang trọ gần chỗ chị N.) có hành vi sàm sỡ.





Sau khi ông P. về phòng trọ của mình, chị N. điện thoại cho Th. kể lại sự việc. Bực tức, Th. điện thoại rủ B. và T. mang theo 2 con dao tự chế tìm ông P. xử lý.

Khi đến phòng trọ của ông P., cả 3 xông vào dùng dao chém trúng vùng cổ làm ông P. trọng thương. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc liền tri hô nên nhóm của Th. lên xe tẩu thoát. Ông P. được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.