Cứu bệnh nhân ngưng tim, toàn thân tím tái

Tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân bị ngưng tim, toàn thân tím tái.

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 20 giờ ngày 10.5, sau khi đi ăn giỗ về, anh H.T.H (43 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu) xuất hiện triệu chứng nặng ngực liên tục, đau nhói sau lưng. Người nhà tức tốc đưa ông đến Trung tâm y tế H.Phước Long cấp cứu.

Bệnh nhân H.T.H đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Vừa đến trung tâm, toàn thân anh H. tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành cấp cứu khẩn cấp; đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện, phối hợp với Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cứu bệnh nhân.

Ngay khi nhận được cuộc gọi hội chẩn, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã huy động ê kíp bác sĩ, xe cấp cứu chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại Trung tâm y tế H.Phước Long. Sau khi xử trí ban đầu, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ngưng hô hấp tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp kèm biến chứng rối loạn nhịp. Ê kíp cấp cứu nhanh chóng sốc điện, hồi sức tim phổi. Bệnh nhân được chụp và can thiệp mạch vành bằng hệ thống DSA, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và điều trị nội khoa tích cực. Sau khoảng 1 giờ tích cực cứu chữa, bệnh nhân được cứu sống, không còn nguy kịch đến tính mạng.

Bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, kiêm Trưởng Trung tâm tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết sau 3 giờ can thiệp mạch vành, bệnh nhân H. đã hồi phục ngoạn mục, được cai máy thở, rút nội khí quản và ngưng các loại thuốc vận mạch. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không để lại di chứng.

Đến sáng 13.5, bệnh nhân không còn khó thở, cảm giác nặng ngực giảm rõ rệt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ An, bệnh nhân H. vượt qua "cửa tử" trong gang tấc nhờ áp dụng mô hình kích hoạt báo động đỏ liên viện trong cấp cứu các ca nhồi máu cơ tim biến chứng ngưng tim, ngưng thở. Đồng thời khuyến cáo, nhồi máu cơ tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khi có dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc mất ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị trong "giờ vàng".