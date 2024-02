Bạc Liêu: Bắt bị can vừa ra tù lại phạm tội giao cấu với trẻ em

Ngày 1.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình cho biết, vừa triển khai lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Ngọc Hiển (23 tuổi, ngụ ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Công an H.Hòa Bình triển khai lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tăng Ngọc Hiển CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, đầu tháng 8.2023, qua mạng xã hội Facebook, Hiển và em V.B.T (13 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi) quen biết nhau. Cả hai thường nhắn tin qua lại một thời gian. Ngày 6.8.2023, Hiển đến nhà rồi chở em T. về nhà của mình để chơi, sau đó, Hiển và T. thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Ngày 9.8.2023, gia đình tìm thấy em T. đang ở nhà của Hiển nên đến Công an xã Vĩnh Bình để trình báo vụ việc.

Công an xã Vĩnh Bình đã mời Hiển và T. đến trụ sở Công an xã để làm rõ. Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận đã thực hiện hành vi của mình với em T.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ ngày 11.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hiển về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, ngày 13.1.2024, Hiển cùng một số nghi phạm khác đã ẩu đả, gây thương tích cho người khác. Do đó Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Hiển để phục vụ điều tra.

Cũng theo hồ sơ của công an, tháng 8.2022, Hiển từng cùng đồng bọn trộm cắp xe máy của người khác. Sau đó, Hiển bị TAND H.Hòa Bình (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 9 tháng tù giam. Hiển chấp hành án từ tháng 10.2022 đến tháng 7.2023. Sau khi ra tù được 1 tháng, ngày 8.8.2023, Hiển tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.