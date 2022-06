Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chủ quán karaoke trọng thương

Chiều 4.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm Ngô Việt Em (59 tuổi, ngụ khóm 2, P.7, TP.Bạc Liêu) về hành vi dùng hung khí đâm chủ quán karaoke trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 2.6, ông Bùi Quang Hợp (47 tuổi, chủ quán karaoke Royal, P.2, TP.Bạc Liêu) nhậu với Việt Em tại quán. Trong lúc nhậu, giữa Việt Em và ông Hợp xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau.

Bất ngờ, Việt Em dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 3 vết vào vùng ngực, tay của ông Hợp gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Việt Em bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Hợp được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy kịch đến tính mạng.





Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP.Bạc Liêu huy động nhiều lực lượng truy điều tra, truy bắt nghi can.

Qua theo dõi, rạng sáng ngày 4.6, lực lượng phát hiện Việt Em đang ở một nhà nghỉ ở P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ nên bắt giữ khẩn cấp. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý từ Việt Em TP.Cần Thơ về Bạc Liêu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đâm chủ quán karaoke trọng thương.