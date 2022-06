Quảng Nam: Bắt tạm giam 7 người sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Hội An

Chiều 3.6, Công an TP.Hội An cho biết đơn vị đã tống đạt và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can, gồm Nguyễn Công Thành (34 tuổi), Nguyễn Viết Thành (26 tuổi), Kiều Quang (31 tuổi, cả 3 đều ở TP.Hội An), Phạm Văn Vỹ (24 tuổi, ở TX.Điện Bàn), Trương Quang Khương (22 tuổi, ở H.Tiên Phước, cùng tỉnh Quảng Nam) và Lê Minh Hoàng (28 tuổi), Đặng Thanh Tùng (31 tuổi, đều ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, khoảng 1 giờ ngày 5.5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp Công an P.Cẩm Châu (TP.Hội An) kiểm tra quán karaoke Nam Bảo (50 Đỗ Đăng Tuyển, khối Sơn Phô 2, P.Cẩm Châu), phát hiện tại phòng VIP 202 có 3 người gồm Trương Quang Khương, Lê Minh Hoàng và Đặng Thanh Tùng đang nhảy múa theo nhạc.

Kiểm tra tại phòng, công an phát hiện trên bàn có 1 đĩa sứ tròn màu trắng chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy), 1 ống hút cuộn hình tròn bằng tờ tiền 10.000 đồng, 1 thẻ nhựa màu xanh.

Các nghi phạm khai nhận chất bột màu trắng trên đĩa là ma túy.





Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 28.4, Tổ công tác 111 của Công an TP.Hội An phối hợp Công an P.Cẩm Châu kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Nam Bảo (cơ sở 2, số 48 Đỗ Đăng Tuyển, khối Sơn Phô 2, P.Cẩm Châu), phát hiện tại phòng VIP 2 có 4 người đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm Nguyễn Công Thành, Nguyễn Viết Thành, Phạm Văn Vỹ và Kiều Quang.

Tang vật thu được tại hiện trường gồm 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ ATM nhựa màu xanh, 1 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuốn thành ống hút và chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, các nghi phạm khai nhận đã mua ma túy của một người không rõ lai lịch; khi đang sử dụng thì bị tổ công tác kiểm tra, phát hiện.