Bạc Liêu: Đánh bạn nhậu từ mâu thuẫn hùn tiền mua bia, lãnh án 8 năm tù

Ngày 7.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sịl (29 tuổi, ngụ TT.Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Sịl tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 19.3, anh Trần Văn Bào tổ chức uống rượu tại nhà (ở TT.Phước Long, H.Phước Long), cùng với Sịl và một người tên Tuấn (không rõ nhân thân, địa chỉ). Sau đó, khoảng 30 phút, anh Đặng Văn Toàn đến tham gia uống rượu chung. 4 người uống hơn 3 lít rượu thì chuyển sang uống bia.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi đã uống hết 1 thùng bia, anh Tuấn kêu Sịl hùn tiền mua bia nhậu tiếp nhưng Sịl không đồng ý vì đã hùn một con gà làm mồi trước đó.

Vì vậy, giữa Tuấn và Sịl xảy ra cự cãi, xô xát, Sịl cầm ly thủy tinh đánh anh Tuấn nhưng không trúng. Anh Tuấn bỏ chạy, Sịl đuổi theo thì được Bào, Toàn giữ lại.

Trong lúc can ngăn Sịl không được, anh Toàn dọa báo công an thì bất ngờ bị Sịl cầm một khúc gỗ đánh tới tấp vào vùng đầu gây thương tích nặng. Sau đó, anh Toàn được đưa đến Trung tâm Y tế H.Phước Long rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ cấp cứu và may mắn được cứu sống kịp thời.

HĐXX nhận định, anh Toàn bị nhiều vết thương nghiêm trọng, nhờ được cấp cứu, điều trị kịp thời, ngoài ý muốn của bị cáo Sịl. Do đó, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Sịl với mức án 8 năm tù về tội giết người.