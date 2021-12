Bạc Liêu: F0 tăng nhanh do mầm bệnh đã lưu hành, nhiễm sâu trong cộng đồng

Ngày 30.12, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, cho biết trong 2 tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 7.764 ca mắc Covid-19 mới, tăng 680 ca so với 2 tuần trước. Trong đó, có 4.720 ca trong cộng đồng, tăng 685 ca so với 2 tuần trước.

Về nguyên nhân, theo ông Nam, số ca F0 vẫn còn tăng cao trong cộng đồng là do sau khi tỉnh thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” thì các hoạt động xã hội trở lại bình thường nên rất khó kiểm soát việc đi lại của người dân. Ông Nam cũng lưu ý F0 còn tăng cao là do mầm bệnh đã lưu hành và nhiễm sâu trong cộng đồng. Ngoài ra, biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh, trong khi đó một bộ phận người dân, cán bộ, công chức còn có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh…





Sớm đưa các vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra xét xử

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đề nghị ngành Công an, TAND, Viện KSND sớm đưa các vụ vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra xét xử. Thời gian tới, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải làm việc 24/24 từ nay đến ngày 4.1.2022. Đối với ngành y tế, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lưu ý cần phải có hướng dẫn cụ thể các quy định về xét nghiệm, tầm soát, xác định F1, cách ly F0 tại nhà… theo quy định mới của Bộ Y tế.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng lưu ý cần phải rà soát lại tất cả đối tượng chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, để tiêm dứt điểm, sớm nhất. Đồng thời, Ban chỉ đạo tỉnh cần rà soát lại các quy định phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, cần thiết phải bổ sung thêm các quy định cho chặt chẽ hơn. Đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.