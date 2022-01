Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam bị can chiếm đoạt 4 xe cuốc

Ngày 9.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Tân (31 tuổi, ngụ xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do có mối quan hệ làm ăn từ trước, khoảng tháng 2.2020, Tân thành lập công ty xây dựng có địa chỉ tại P.7, TP.Bạc Liêu. Sau đó Tân thuê xe cuốc của ông L. ở tỉnh Đồng Tháp để thi công công trình. Từ tháng 7 đến cuối tháng 8.2020, Tân đã thuê 4 chiếc xe cuốc của ông L., sau đó đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để chiếm đoạt với tổng giá trị 350 triệu đồng. Đến hạn trả tiền thuê xe, ông L. nhiều lần liên hệ nhưng Tân cứ hứa hẹn. Sau đó, ông L. làm đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu.





Quá trình điều tra, Tân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu ra quyết định truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Bạc Liêu vừa phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Tân khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.