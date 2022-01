Bạc Liêu: Bắt giữ nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người

Chiều 7.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp Đào Minh Chương (35 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng), là nghi phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người.

Theo hồ sơ của công an, do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn bảo kê, đòi nợ thuê giữa 2 băng nhóm, tối 27.7.2010, Chương cùng đồng bọn sử dụng dao tự chế, mã tấu, ống tuýp sắt để hẹn thanh toán với nhóm đối tượng khác có tổng cộng trên 20 người tại khu vực cầu Kim Sơn (P.3, TP.Bạc Liêu).





Vụ hỗn chiến làm Lê Hoàng Hà và Nguyễn Việt Trung (ngụ P.3, TP.Bạc Liêu) bị chém trọng thương. Nhờ cấp cứu kịp thời nên 2 nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ án từng gây xôn xao dư luận ở địa phương.

Sau khi gây án, nhiều nghi phạm liên tục bị công an bắt giữ. Riêng Chương bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu sau đó ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người đối với nghi phạm này. Sau gần 12 năm lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống, Chương bị Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp tại Q.Bình Tân, TP.HCM.