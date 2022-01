An Giang: 18 năm tù cho thanh niên 17 tuổi giết người, cướp tài sản

Ngày 6.1.2022, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Trọng Nghĩa (17 tuổi, ngụ P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 180 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3.2021, Nghĩa quen biết anh T.Q.M. (28 tuổi, ngụ cùng địa phương). Khoảng 19 giờ ngày 23.3.2021, anh M. điều khiển xe máy đến nhà rủ Nghĩa đi chơi và có hành vi dâm ô với Nghĩa. Ban đầu, Nghĩa không phản kháng vì sợ anh M. đòi tiền đã cho Nghĩa mượn trước đó.

Sau đó, anh M. kêu Nghĩa chở đến khu đất trống ở khóm Mỹ Thành, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc và tiếp tục có hành vi dâm ô với Nghĩa. Lúc này, Nghĩa không đồng ý và yêu cầu anh M. chở về nhà, nhưng M. không chịu nên Nghĩa lấy dao mang theo đâm M. nhiều nhát khiến nạn nhân nằm bất động.





Sau khi gây án, Nghĩa đưa nạn nhân lên xe chở đi giấu cách đó khoảng 200 m, rồi lấy 500.000 đồng cùng sợi dây chuyền và xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Sợ bị phát hiện, trên đường đi, Nghĩa đẩy xe máy của anh M. xuống kênh để phi tang. Đến sáng 24.3.2021, Nghĩa đem sợi dây chuyền cướp của nạn nhân đi bán được 34,4 triệu đồng để chơi game và chuộc lại tài sản đã cầm trước đó.

Biết công an truy tìm, Nghĩa đến Công an TP.Châu Đốc đầu thú và giao nộp số tiền trên 33,5 triệu đồng. Đến ngày 1.4.2021, Nghĩa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, điều tra về hành vi giết người.