Vĩnh Long: Ngăn chặn 50 thanh niên mang theo nhiều dao, kiếm chuẩn bị hỗn chiến

Chiều 3.1, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh và tiến hành mời những người có liên quan về trụ sở làm việc để làm rõ vụ nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm chuẩn bị hỗn chiến.

Theo công an, vào lúc 15 giờ ngày 2.1, Đội CSHS Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Bình Hòa Phước đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên khoảng 50 người mang theo hung khí gồm dao tự chế, kiếm… tụ tập trước nhà một người dân thuộc ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ để giải quyết mâu thuẫn.

Khi thấy công an, nhóm này nhanh chóng bỏ chạy, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 người Biện Công Thảo (21 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Lộc Hòa, H.Long Hồ) và Võ Trí Tâm (38 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long). Đồng thời, thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 3 cây dao tự chế, 2 cây kiếm, 2 dao bấm và 7 xe máy các loại đã được che biển số.





Tại cơ quan công an, bước đầu, cả 2 khai nhận mục đích của việc tụ tập đông người có dùng hung khí là để giải quyết mâu thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Hiện, vụ việc đang được Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.