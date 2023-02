Bạc Liêu: Khởi tố bị can sát hại chủ tiệm tạp hóa

Ngày 6.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ xã Long Điền, H.Đông Hải, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người. Đây là bị can sát hại chủ tiệm tạp hóa do mâu thuẫn tình cảm.

Bị can Lương Thanh Lâm bị khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, giữa Lâm và chị N.T.T. (35 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, H.Đông Hải) có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Chị T. yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm nhưng Lâm không đồng ý nên thường xuyên tìm cách níu kéo.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 1.2, Lâm chạy xe máy đến tiệm tạp hóa để nói chuyện với chị T. Tại đây, cả 2 xảy ra cự cãi lớn tiếng với nhau. Trong cơn tức giận, Lâm dùng áo siết cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều tối cùng ngày, người dân đến tiệm tạp hóa phát hiện chị T. đã tử vong với nhiều vết bầm trên cổ nên trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Đông Hải phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Riêng Lâm, sau khi gây án, dùng xe máy chạy về vuông tôm ở gần nhà thuộc ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, H.Đông Hải rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên không tử vong.

Làm việc ban đầu với công an, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình; đồng thời cho biết nguyên nhân ra tay sát hại người tình do níu kéo tình cảm bất thành.