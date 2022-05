Bạc Liêu: Làm rõ vụ người mẹ bế con 1 tuổi quăng xuống sông

Chiều 19.5, tin từ Công an TX.Giá Rai cho biết, lực lượng công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân người phụ nữ bế con quăng xuống sông, gây phẫn nộ trong dư luận.

Qua xác minh ban đầu từ chủ phà và người nhà nạn nhân, khoảng 17 giờ ngày 17.5, chị P.T.M. (31 tuổi, ngụ TX.Giá Rai) được cha ruột chở về nhà chồng ở xã An Trạch, H.Đông Hải, Bạc Liêu. Khi đến bến phà Hai Đoàn (thuộc ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, TX.Giá Rai), chị M. bất ngờ bế con nhỏ là cháu T.S.H. (1 tuổi) đi thẳng xuống bến phà rồi thản nhiên quăng con xuống sông.

Ngay lập tức, ông ngoại cháu H. cùng một số người dân đi phà nhanh chóng nhảy xuống sông vớt cháu H. lên bờ kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vụ việc được camera an ninh bến phà ghi lại. Clip này được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook đã gây phẫn nộ, bức xúc trong dự luận về hành động của chị M.

Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu của Công an TX.Giá Rai, lý do chị M. thản nhiên quăng con xuống sông là do chị bị bệnh trầm cảm sau khi sinh con. Hiện vụ việc đang được công an tiếp xác minh, làm rõ.