Bạc Liêu: Phát hiện 18 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Rạng sáng 29.8, Công an H.Đông Hải phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất quán karaoke Q.H tại ấp 3, TT.Gành Hào, H.Đông Hải, do ông T.Q.H. (36 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có nhiều thanh niên tụ tập ca hát, bay lắc tại một số phòng. Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường và kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 25 người cùng nhiều tang vật có liên quan gồm: 3 gói ni lông chứa nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 1 viên nén nghi là thuốc lắc; 5 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.





Nhiều người sau đó đã thừa nhận hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh 25 người bị tạm giữ, cơ quan chức năng phát hiện có 18 người dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc 18 người trong quán karaoke dương tính với chất ma túy đang được Công an H.Đông Hải tiếp tục điều tra, làm rõ.