Bạc Liêu: Sạt lở nghiêm trọng đường nông thôn, đe dọa ao tôm của người dân

Chiều 25.7, ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm tuyến đường nông thôn bị chia cắt hoàn toàn.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ cùng ngày, một đoạn đường bê tông ngang 2,5m, dài khoảng 30m (thuộc ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây) bị sạt lở hoàn toàn xuống kênh. Sau sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể đi lại được.

Đoạn đường sạt lở bị chia cắt hoàn toàn TRẦN THANH PHONG

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên do vị trí sạt lở tiếp giáp với diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân nên nếu tiếp tục sạt lở thêm, ao tôm của người dân sẽ bị đe dọa. Ngoài ra, sạt lở cũng có thể làm ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, do trụ điện rất gần vị trí sạt lở. Hiện tại theo ghi nhận tại hiện trường, một đoạn đường dài trên 50 m đang có nguy cơ sạt lở thêm. Bước đầu, nguyên nhân sạt lở được xác định do đoạn đường tiếp giáp gần với tuyến kênh, nước chảy mạnh, trước đó đã từng nhiều lần xảy ra sạt lở.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (bìa phải) kiểm tra hiện trường vụ sạt lở TRẦN THANH PHONG

Sau khi xảy ra sạt lở, Chủ tịch UBND H.Đông Hải (Bạc Liêu) đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo địa phương khẩn trương huy động lực lượng khắc phục sạt lở. Đồng thời tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thống kế mức độ thiệt hại.

Ông Trần Tuấn Kiệt cũng đề nghị các ngành chức năng của huyện nhanh chóng làm tuyến đường tạm, đảm bảo việc đi lại cho người dân trên địa bàn. Cùng với đó là khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố lại các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không để sạt lở lan ra diện rộng, đảm bảo tài sản, diện tích nuôi tôm của người dân.