Bạc Liêu: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá

Chiều 30.12, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1.1.1997 - 1.1.2022).

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết năm 1997, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Bạc Liêu lúc ấy ở điểm xuất phát thấp và lạc hậu trên nhiều lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng hết sức yếu kém. Cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục và các cơ quan trong hệ thống chính trị thiếu trầm trọng...

Tuy nhiên, trong 25 năm qua, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu tái thiết tỉnh nhà với quyết tâm cao nhất. Bạc Liêu đã thực sự có những đổi thay, tiến bộ hết sức đáng tự hào như: sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản tăng gấp 8,3 lần; diện tích sản xuất lúa được thu hẹp nhưng sản lượng vẫn tăng gấp 2,2 lần.

Về phát triển nông nghiệp, tỉnh đã chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao, quy mô và tiềm lực nền kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc so với cách đây 25 năm. So với năm 1997: tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP của tỉnh năm 2021 đạt 54.000 tỉ đồng, tăng 27 lần; tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng 21 lần; thu ngân sách tăng 27,6 lần so với năm 1997.





Đặc biệt, sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh đã có 100% xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 78 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, nhiều dự án công nghiệp mang tính động lực được hình thành và phát huy hiệu quả, điển hình như: Hệ thống 8 dự án điện gió ven biển và trên biển với tổng công suất gần 470 MW đang vận hành rất hiệu quả, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh tiên phong cả nước trong phát triển điện gió, nhất là điện gió trên biển.

Ngoài ra, Bạc Liêu đã kêu gọi thành công và được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch điện lực quốc gia đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG 3.200 MW, là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất ĐBSCL, hiện đang hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng mua bán điện, làm cơ sở khởi công giai đoạn 1 của dự án trong năm 2022.

Theo ông Lữ Văn Hùng, thành tựu đạt được trong 25 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong chặng đường kế tiếp. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu cần tiếp tục nỗ lực, đổi mới, kiên trì thực hiện những quyết sách đúng đắn, linh hoạt trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá để thực hiện kỳ được mục tiêu “xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia”…