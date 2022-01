Bạc Liêu: Thanh tra việc mua sắm vật tư y tế, kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Chiều 4.1, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test Covid-19 trong năm 2021. Thời gian thanh tra trong vòng 70 ngày.

Các đơn vị thanh tra gồm: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu, các bệnh viện và Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, trong đó có thanh tra việc CDC Bạc Liêu mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.11, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ký Quyết định số 1794 về việc giải quyết kinh phí điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 với tổng số tiền hơn 238 tỉ đồng.





Trong đó, kinh phí tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 gồm: thuốc, vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, các loại dịch vụ khám chữa bệnh và các khoản phụ cấp đặc thù, cải tạo, sửa chữa nhỏ… hơn 73 tỉ đồng. Kinh phí mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên Covid-19 hơn 164 tỉ đồng.

Đáng lưu ý, trong hơn 164 tỉ đồng mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên Covid-19 thì tỉnh Bạc Liêu đã chi đến 45 tỉ đồng để mua 100.000 bộ kit test Covid-19, với giá 450.000 đồng/bộ, của Công ty Việt Á.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Vĩnh An, Giám đốc CDC Bạc Liêu, xác nhận đơn vị đã nhiều lần mua sinh phẩm xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á nhưng với số tiền khoảng 5 tỉ đồng. Ông An lý giải, việc đơn vị mua sinh sinh phẩm xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á có giá từ 350.000 đến 360.000 đồng/bộ kit test, thấp hơn nhiều so với Công ty Việt Á chào giá lên đến gần 500.000 đồng/bộ kit test. Theo ông An, việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á đơn vị làm rất chặt chẽ, chọn mua với giá rất thấp, mua theo hình thức chỉ định thầu.