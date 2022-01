Thanh tra việc mua kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP.HCM

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Báo cáo này cho biết thực hiện nhiệm vụ nêu trong các Nghị quyết số 127 và Nghị quyết 128 của Chính phủ về chống tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội và UBND TP.HCM. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra liên quan việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra nói trên ngay trong quý 1.2022, đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thanh tra và báo cáo Thủ tướng.

Theo báo cáo, trong năm 2022, Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch.





“Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành”, báo cáo của Thanh tra chính phủ nêu.

Trước đó, phản ánh của dư luận xã hội cũng như kết quả điều tra ban đầu một số vụ việc của Bộ Công an và công an các địa phương cho thấy có sự lợi dụng vào tình hình cấp bách của dịch bệnh Covid-19 để trục lợi thông qua hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế tại nhiều địa phương, đơn vị. Gần đây nhất, Bộ Công an phát hiện vụ mua bán kit xét nghiệm covid-19 liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Trong đó phát hiện các hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng thông qua việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Công ty CP Công nghệ Việt Á hiện đang cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 cho 62/63 tỉnh, thành trong cả nước.