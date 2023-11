Bạc Liêu: Triệt phá băng trộm liên tỉnh, bắt tạm giam 12 bị can

Ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long cho biết vừa triệt phá băng trộm đã thực hiện hơn 20 vụ trộm xe máy liên tỉnh.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người có liên quan. Trong đó, 9 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Trần Trí Tình, Phan Văn Ái, Lê Hoàng Đệ, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Văn Luận, Huỳnh Thanh Đảm, Trần Văn Định, Lưu Văn Lực và Trần Vũ Linh. 3 bị can gồm Phạm Thanh Thoảng, Phạm Văn Ki và Trần Thanh Bính (cùng ngụ Bạc Liêu) bị khởi tố về vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ lời khai của các bị can, Công an H.Phước Long đã thu hồi được 29 xe máy TRẦN THANH PHONG

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tình hình tội phạm trộm cắp xe máy ở H.Phước Long gia tăng và diễn biến phức tạp.

Các bị can tập trung chủ yếu vào tài sản là xe máy có giá trị của những hộ dân có kinh tế khá giả sinh sống trên các tuyến lộ giao thông để thực hiện hành vi phạm tội. Điều táo tợn của băng trộm này là sau khi lấy trộm xe máy còn chủ động gọi điện cho bị hại để ra giá cho chuộc lại xe.

Bị can Trần Thanh Bính cùng tang vật có liên quan CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can yêu cầu bị hại đi một mình đến địa điểm được sắp xếp sẵn để giao tiền cho người môi giới, rồi chỉ địa điểm cất giấu xe cho bị hại đến nhận lại. Trong quá trình bị hại chuộc lại xe, các bị can đe dọa khiến nhiều bị hại không dám báo công an.

Trường hợp bị hại không đến chuộc, băng trộm làm giấy chứng nhận đăng ký xe máy, làm biển số xe giả rồi rao bán trên mạng xã hội hoặc "rã xe" bán phụ tùng cho người dân có nhu cầu.

Bị can Trần Vũ Linh CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, bằng các biện nghiệp vụ, các trinh sát hình sự Công an H.Phước Long đã bắt được bị can đầu tiên là Trần Trí Tình (23 tuổi, ngụ H.Hồng Dân). Từ lời khai của Tình, công an bắt khẩn cấp Phan Văn Ái (ngụ H.Hồng Dân).



Từ lời khai của Tình và Ái, Công an H.Phước Long mở rộng điều tra, làm rõ băng trộm trên đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện: Phước Long, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân (Bạc Liêu) và TX.Ngã Năm (Sóc Trăng). Từ lời khai của các bị can, công an đã thu hồi được 29 xe máy các loại, ước thiệt hại tài sản hơn 350 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long tiếp tục điều tra, làm rõ về băng trộm liên tỉnh kể trên.