Bạc Liêu: Triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh, khởi tố 7 bị can

Ngày 7.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tạo (22 tuổi), Trần Thanh Trước (19 tuổi, cùng ngụ H.Hồng Dân), Nguyễn Thanh Tạo (27 tuổi), Phan Đăng Khôi (19 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (29 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (29 tuổi, cùng ngụ TX.Giá Rai (Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị can trong băng trộm xe máy liên tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân còn khởi tố bị can Đoàn Chí Trung (45 tuổi, ngụ H.Phước Long) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, ngày 8.11.2023, Dương Văn Tạo cùng Nguyễn Thanh Tạo lấy trộm xe máy BS 68N1-224.10 của người dân ở ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi A, H.Hồng Dân, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Riêng biển số xe 68N1-224.10, Tạo giữ lại định gắn vào xe khác để chạy thì bị lực lượng Công an xã Ninh Thạnh Lợi A phát hiện. Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Công an xã Ninh Thạnh Lợi A chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, nghi phạm liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân để điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trước, Khôi, Linh, Huy và Trung có liên quan băng nhóm trộm xe máy liên tỉnh do Dương Văn Tạo và Nguyễn Thanh Tạo cầm đầu. Băng nhóm này chủ yếu trộm xe máy của người dân ở các vùng quê, nên mời lên cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, trong vòng gần 5 tháng (từ tháng 8 đến tháng 12.2023) đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm xe máy của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang. Xe máy trộm được, các bị can bán cho Đoàn Chí Trung để lấy tiền tiêu xài cá nhân.