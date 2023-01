Bạc Liêu: Vận động bị can 21 năm trốn lệnh truy nã ra đầu thú

Ngày 18.1, tin từ Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa vận động bị can Nguyễn Thanh Phương (54 tuổi, ngụ khóm 2, P.1, TX.Giá Rai) ra đầu thú sau 21 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ của công an, khoảng 23 giờ ngày 6.9.2002, các bị can gồm: Nguyễn Văn Linh, Tăng Văn Chương, Đặng Chí Ven và Nguyễn Thanh Phương đang nhậu tại bến đò thuộc ấp 2, TT.Giá Rai, H.Giá Rai (nay là khóm 2, P.1, TX.Giá Rai) thì phát hiện ông D. chở theo bà H. đi ngang qua nên dùng xe máy đuổi theo.

Khi đến địa bàn ấp 18, xã Phong Tân, TX.Giá Rai, Phương và các bị can chặn đầu xe và ép buộc ông D. rời đi để bà H. ở lại. Sau đó, các bị can đã thực hiện hành vi hiếp dâm bà H.

Qua quá trình điều tra, ngày 7.9.2002, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (nay là Công an TX.Giá Rai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh, Tăng Văn Chương, Đặng Chí Ven và Nguyễn Thanh Phương về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Phương về hành vi hiếp dâm.





Sau 21 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, ngày 17.1, Công an TX.Giá Rai đã vận động gia đình đưa Phương ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận trong thời gian lẩn trốn đã tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em, sau đó bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án về tội hiếp dâm. Phương chấp hành xong án phạt tù vào ngày 17.1.2019.

Hiện, Phương được di lý về Công an TX.Giá Rai để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm và trốn lệnh truy nã.