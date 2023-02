Bạc Liêu: Vận động bị can trốn lệnh truy nã đặc biệt ra đầu thú

Ngày 14.2, Công an xã Vĩnh Hậu A, H.Hoà Bình (Bạc Liêu) đã vận động thành công bị can Lê Minh Trung (41 tuổi, ngụ ấp Giồng Tra, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) ra đầu thú. Đây là bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi được vận động, bị can Lê Minh Trung đến Công an xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình đầu thú VĂN MẬU

Theo hồ sơ của công an, ngày 4.6.2022, Trung ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại một quán ở P.Linh Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau làm một người bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi nơi tạm trú. Qua điều tra, ngày 3.1.2023, Cơ quan CSĐT TP.Thủ Đức ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trung về hành vi cố ý gây thương tích.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vĩnh Hậu A, Hòa Bình đến gia đình tuyên truyền, vận động người thân kêu gọi, thuyết phục Trung tự nguyện ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.



Đại úy Trần Văn Trọng, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hậu A cho biết, khi biết thông tin về bị can Lê Minh Trung bị truy nã, đơn vị thường xuyên đến gia đình giải thích, thuyết phục mẹ bị can và người thân liên lạc và vận động Trung ra đầu thú. Sáng 14.2, Trung từ TP.HCM tự nguyện về địa phương, đến Công an xã Vĩnh Hậu A đầu thú.