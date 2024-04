Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hôm nay 2.4, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) để xem xét, quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh.

HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét, quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh CỔNG TTĐT BẮC NINH

Kỳ họp bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Yên Phong.

HĐND tỉnh Bắc Ninh đã làm thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Nguyễn Công Thắng (do chuyển công tác); chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Vũ Minh Hiếu (do yêu cầu công tác); miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Như Hùng (do chuyển công tác).

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng ban Pháp chế, làm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX; bầu bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Trần Trung, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Bắc Ninh. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức Giám đốc Sở NN-PTNT đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đã chơi golf trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội.

Chiều nay 2.4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt CỔNG TTĐT BẮC NINH

Theo đó, tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Kỳ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến giữ chức Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Giám đốc Quỹ Phát triển đất, giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính; tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Như Hùng, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính; điều động và bổ nhiệm ông Đinh Phan Đại, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ cương vị mới, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh đây đều là các vị trí quan trọng trong công tác tham mưu về chuyên môn, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn, các cán bộ mới được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt ngay nhiệm vụ, công việc được giao, cùng với tập thể cơ quan đổi mới sáng tạo để tạo sự chuyển biến, đột phá trong các lĩnh vực được giao quản lý.