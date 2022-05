Bắc Ninh lắp camera khắp thành phố để giám sát an ninh, truy bắt tội phạm

Với mục tiêu xây dựng “thành phố thông minh”, “thành phố an toàn”, UBND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hơn 640 "mắt" camera an ninh tại 180 vị trí trọng yếu, khu vực tiềm ẩn mất an ninh trật tự, các khu vui chơi công cộng và các nút giao thông trọng điểm... trên địa bàn.

Theo UBND TP.Bắc Ninh, mức kinh phí đầu tư cho dự án khoảng 19 tỉ đồng. Các mắt camera trên tuyến sẽ đổ dữ liệu về phòng điều hành trung tâm đặt tại Công an TP.Bắc Ninh, dữ liệu này còn được truyền về trung tâm dữ liệu của tỉnh.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an TP.Bắc Ninh, cho biết hệ thống camera giám sát vừa khai trương mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ lực lượng chức năng mà cho cả người dân.

“Mọi tài sản, tính mạng của người dân đều được bảo vệ cao hơn và thành phố sẽ an toàn hơn. Bên cạnh đó, việc khai trương hệ thống camera này sẽ giúp công tác quản lý đô thị nâng lên, dễ dàng và kịp thời xử lý vi phạm như xây dựng trái phép; đổ vật liệu; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đỗ xe không đúng quy định; vi phạm luật giao thông… đặc biệt tội phạm hình sự sẽ khó lòng trốn thoát”, đại tá Vị cho hay.





Theo đại tá Vị, trên địa bàn TP.Bắc Ninh có hàng vạn người nước ngoài và người dân các tỉnh đến sinh sống, làm việc nên đảm bảo an ninh trật tự là điều quan trọng.

Khi đưa hệ thống camera vào hoạt động, TP.Bắc Ninh kỳ vọng sẽ trở một thành phố an toàn, các hành vi vi phạm pháp luật sẽ giảm, công tác phòng ngừa tội phạm sẽ được hiệu quả, nhanh chóng hơn. Lực lượng chức năng, nhất là công an sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong việc giám sát, xử lý vi phạm hành chính, đấu tranh với tội phạm hình sự.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội tháng 12.2021, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cũng đề xuất lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố để đảm bảo an ninh, cũng như phục vụ tốt cho các công tác khác của thủ đô.